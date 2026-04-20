Cos’è il desiderio? A Pianezza una serata per capirlo tra filosofia e vita reale

Giovedì 30 aprile a Villa Lascaris si svolgerà un evento dedicato al tema del desiderio, intitolato FilosoFARE. Si tratta di un workshop che combina riflessioni filosofiche con aspetti della vita quotidiana, con l’obiettivo di esplorare il concetto di desiderio in modo pratico. L’iniziativa mira a coinvolgere il pubblico in un confronto tra pensiero e esperienza, portando la filosofia fuori dai libri e dentro il contesto di tutti i giorni.

Giovedì 30 aprile a Villa Lascaris torna FilosoFARE, il workshop che porta la filosofia fuori dai libri e dentro la quotidianità. Il primo incontro, in programma alle ore 21, affronta un tema universale: il desiderio. Non solo un concetto astratto, ma una forza che guida scelte, relazioni e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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