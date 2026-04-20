Giovedì 30 aprile si terrà a Villa Lascaris un evento intitolato FilosoFARE, un workshop dedicato a esplorare il tema del desiderio attraverso un approccio che unisce filosofia e vita quotidiana. La serata mira a portare riflessioni filosofiche nel contesto del quotidiano, offrendo uno spazio di approfondimento dedicato a capire meglio questa emozione. L’iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri che cercano di rendere la filosofia un’esperienza accessibile e vicina alle persone.

Giovedì 30 aprile a Villa Lascaris torna FilosoFARE, il workshop che porta la filosofia fuori dai libri e dentro la quotidianità. Il primo incontro, in programma alle ore 21, affronta un tema universale: il desiderio. Non solo un concetto astratto, ma una forza che guida scelte, relazioni e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Una serata esclusiva per festeggiare Simona Tagli, tra celebrità, emozioni e storie di vita autenticheUna celebrazione elegante e partecipata che ha unito spettacolo, affetti e contenuti profondi, trasformando una semplice festa in un momento ricco di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cos’è il desiderio? A Pianezza una serata per capirlo (tra filosofia e vita reale); La modernità nasce come progetto erotico. Filosofia dell’amore e del desiderio; Perché trattiamo le IA come fossero persone? - RSI EDU - Play RSI; Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà.

Cos’è il desiderio? A Pianezza una serata per capirlo (tra filosofia e vita reale)Giovedì 30 aprile a Villa Lascaris torna FilosoFARE, il workshop che porta la filosofia fuori dai libri e dentro la quotidianità. Il primo incontro, in programma alle ore 21, affronta un tema universa ... torinotoday.it

Cosa influenza il desiderio sessuale: La libido non è un impulso isolato, nasce dentro un’ecologia del desiderioL’universo del desiderio sessuale è variegato, complesso e pieno di sfumature: un sessuologo spiega a Fanpage.it quali sono i fattori che più influenzano il calo o l’aumento della libido. Leggi le ... fanpage.it

Attenzione alle gambe: che cos’è la Malattia Venosa Cronica x.com

Brutti momenti per Dylan Sprouse e Barbara Palvin, che si sono trovati uno sconosciuto in casa! Vi racconto cos’è successo #dylansprouse #barbarapalvin - facebook.com facebook