Classifica Serie A 2025-2026 | tutti i risultati della 33^ giornata

E' stata la 33ª giornata della Serie A 2025-2026, con diverse partite che hanno portato a cambiamenti nella classifica del campionato. Sono stati disputati incontri tra le squadre di alta e bassa classifica, con alcuni risultati che hanno alterato le posizioni in classifica. I risultati di questa giornata sono stati aggiornati in tempo reale e sono disponibili per consultazione. La classifica viene aggiornata quotidianamente in base alle partite giocate.

Di seguito la classifica aggiornata del campionato di Serie A 2025-26. Ricordiamo che le prime 4 squadre saranno direttamente qualificate ai gironi della prossima Champions League 2026-27, mentre la quinta andrà in Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia) e la sesta in Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. In Serie B retrocedono invece le ultime 3 squadre. Ecco i risultati e la classifica di questa giornata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 33^ giornata RISULTATI 26ª GIORNATA SERIE A 2025/26! #risultati #seriea #calcio #campionato Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Serie A – Risultati 33° giornata e classifica aggiornata; Parma - Napoli (1-1) Serie A 2025; Serie A, quante partite mancano alla fine del campionato 2025-2026?. Serie A 2025/26, la classifica aggiornataLa classifica della massima serie aggiornata dopo ogni turno di campionato ... msn.com RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MILAN +3Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi domenica 19 aprile 2026 delle quattro partite in programma nella 33^ giornata di campionato. ilsussidiario.net La classifica di Serie A aggiornata dopo il 33esimo turno: la Juve di Spalletti si porta a -3 da Milan e Napoli ed a +5 sul quinto posto. Inter ad un passo dallo Scudetto Il secondo posto è alla portata secondo voi - facebook.com facebook La classifica di Serie A dopo #JuveBologna x.com