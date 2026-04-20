Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

La stagione 2025-2026 della Serie A vede ancora una volta protagonisti i bomber delle squadre, con alcuni giocatori in testa alla classifica marcatori. Tra i più prolifici, un attaccante ha raggiunto quota 25 gol, confermando la sua presenza tra i migliori realizzatori del campionato. La classifica si aggiorna di continuo e tiene sotto osservazione le prestazioni di diversi attaccanti, ognuno impegnato a superare i propri record e a contribuire alle sorti delle proprie squadre.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, i migliori marcatori del 2026; Serie A – Gol con la stessa maglia: Martinez supera anche Bettega!; Marcatori Roma - Serie A Girone Unico Italia; Tripletta in Roma-Pisa, Malen è già in doppia cifra: ora può clamorosamente inseguire la vetta dei marcatori e Lautaro. Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it Classifica marcatori Serie A | Lautaro Martinez capocannoniere con margine (33^ giornata, 17 aprile 2026)Classifica marcatori Serie A 33^ giornata: è sempre Lautaro Martinez il capocannoniere con margine anche in vista del nuovo turno oggi, 17 aprile 2026. ilsussidiario.net Chiricò è primo nella classifica marcatori del Girone C, ma gli inseguitori sono tanti #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 33ª giornata x.com