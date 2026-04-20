Il ministro dell’Energia ha affrontato le questioni legate alle fonti di approvvigionamento energetico, concentrandosi su carbone, energie rinnovabili e nucleare. Di fronte alla crisi energetica in corso, ha illustrato le misure adottate e quelle programmate per garantire la stabilità del sistema. La discussione si concentra sulle strategie del governo e sui progetti in atto per diversificare le fonti energetiche, in un contesto di crescente preoccupazione per l’approvvigionamento.

È utile dirlo con le parole dell’ex ministro dell’Ambiente – oggi vicepresidente della Camera dei Deputati – Sergio Costa: “A uno shock energetico che le imprese stanno pagando oggi, il governo risponde con una promessa lunga un quarto di secolo”. Le risposte a cui si riferisce sono state date, in diverse occasioni, negli ultimi giorni dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Non ha messo sul tavolo grosse novità ma ha ribadito annunci e misure con chiari limiti in termini di efficacia e tempismo nel contrastare l’aumento dei prezzi di bollette e carburante e il rischio sugli approvvigionamenti dell’energia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carbone, rinnovabili e nucleare: cosa dice il ministro Pichetto di fronte alla crisi energetica e cosa sta facendo davvero

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