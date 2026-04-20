Calciomercato Inter LIVE | Chivu blinda Barella il Barcellona insiste per Bastoni

Da internews24.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato dell'Inter, si registrano diversi sviluppi tra trattative e incontri. La società ha deciso di mantenere il giocatore Barella, con il difensore Bastoni nel mirino del Barcellona. Continuano le negoziazioni e le mosse ufficiali da parte delle parti coinvolte, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sui movimenti di mercato. La sessione estiva si conferma ricca di cambiamenti e di interessi tra i club di calcio.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 20 APRILE Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing.🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live chivu blinda barella il barcellona insiste per bastoni
© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Chivu blinda Barella, il Barcellona insiste per Bastoni

Notizie correlate

Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il Barcellona insiste per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inter, Chivu applaude Palestra: più caro di Hector Fort. Spunti da Mourinho, Conte e Allegri; Inter, missione Scudetto per Chivu: verso il rinnovo e il calciomercato; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...; Corriere dello Sport – Inter, la lista di mercato per Chivu: Koné, Palestra, Vicario e… tutti i nomi.

calciomercato inter calciomercato inter live chivuCalciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it

calciomercato inter calciomercato inter live chivuCalciomercato Inter news | Cristian Chivu blindato da Marotta: il rinnovo è vicino (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Inter news, oggi 18 aprile 2026: Cristian Chivu blindato dal presidente Marotta, il rinnovo di contratto del mister è una formalità. ilsussidiario.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.