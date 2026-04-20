Calciomercato Inter LIVE | Chivu blinda Barella il Barcellona insiste per Bastoni

Nel calciomercato dell'Inter, si registrano diversi sviluppi tra trattative e incontri. La società ha deciso di mantenere il giocatore Barella, con il difensore Bastoni nel mirino del Barcellona. Continuano le negoziazioni e le mosse ufficiali da parte delle parti coinvolte, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sui movimenti di mercato. La sessione estiva si conferma ricca di cambiamenti e di interessi tra i club di calcio.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 20 APRILE Bastoni Barcellona, nuovi aggiornamenti! Catalani in pressing.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Chivu blinda Barella, il Barcellona insiste per Bastoni Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il Barcellona insiste per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inter, Chivu applaude Palestra: più caro di Hector Fort. Spunti da Mourinho, Conte e Allegri; Inter, missione Scudetto per Chivu: verso il rinnovo e il calciomercato; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...; Corriere dello Sport – Inter, la lista di mercato per Chivu: Koné, Palestra, Vicario e… tutti i nomi. Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Calciomercato Inter news | Cristian Chivu blindato da Marotta: il rinnovo è vicino (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Inter news, oggi 18 aprile 2026: Cristian Chivu blindato dal presidente Marotta, il rinnovo di contratto del mister è una formalità. ilsussidiario.net Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p - facebook.com facebook