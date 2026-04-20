Calciomercato Inter LIVE | Chivu blinda Barella il Barcellona insiste per Bastoni

Nel calciomercato dell'Inter si susseguono diverse trattative. L'attenzione è rivolta alla conferma di un difensore in vista della prossima stagione, mentre il Barcellona ha manifestato interesse per un altro giocatore nerazzurro. Sono stati registrati incontri e indiscrezioni riguardanti vari nomi, con alcune trattative ormai in fase avanzata e altre ancora in fase di definizione. La situazione resta in continua evoluzione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 20 APRILE Mercato Inter, ancora sirene turche per Luis Henrique: occhio a questo club.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Chivu blinda Barella, il Barcellona insiste per Bastoni Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: pronto l’all-in su Vicario, il Barcellona insiste per Bastonidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inter, Chivu applaude Palestra: più caro di Hector Fort. Spunti da Mourinho, Conte e Allegri; Inter, missione Scudetto per Chivu: verso il rinnovo e il calciomercato; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice... Calciomercato Inter, svolta Bastoni: coinvolto in un altro scambioNuova ipotesi di scambio in ottica calciomercato Inter. Per Bastoni il Barcellona offre uno tra Bardghji e Yaakobishvili ... interlive.it Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato x.com Mercato, Ausilio detta la linea #FCIM #Inter #Ausilio #calciomercato - facebook.com facebook