Brighton-Chelsea martedì 21 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 21 aprile 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Brighton e Chelsea. Il club londinese ha subito quattro sconfitte consecutive e si trova a sette punti di distanza dal quinto posto in classifica, che garantisce l'accesso alla Champions League. La distanza tra le due squadre è significativa a cinque giornate dalla conclusione del campionato. Sono state annunciate le formazioni, le quote e i pronostici dell'incontro.

Dopo quattro sconfitte di fila il Chelsea è precipitato a -7 dal quinto posto in classifica, ovvero dalla zona Champions League, un gap importante a sole cinque giornate dalla fine del campionato. Piuttosto, i Blues devono pensare a difendere almeno il 6° posto, e anche il 7°, perché a quota 48 ci sono anche Brentford e Bournemouth e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Brighton-Chelsea (martedì 21 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Chelsea-Manchester United (sabato 18 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici.Tre sconfitte di fila in campionato per il Chelsea, quattro punti nelle ultime quattro giornate per il Manchester United. Wrexham-Southampton (martedì 07 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Wrexham ha 64 punti in classifica dopo 40 partite disputate mentre il Southampton ne ha uno in meno ma deve recuperare una partita. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostico Brighton & Hove Albion-Chelsea: analisi e probabili formazioni 21/04/2026 Premier League; PREVIEW | Brighton & Hove Albion vs Chelsea: team news, lineups, predictions (Premier League 21/04); Brighton & Hove Albion vs Chelsea Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 21-04-2026; Rutter: il Brighton continuerà a spingere per l'Europa dopo il pari con gli Spurs. Pronostico Brighton-Chelsea: la stagione finisce maleBrighton-Chelsea è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Brighton vs Chelsea – 21 Aprile 2026La sfida di Premier League tra Brighton e Chelsea accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 21 Aprile 2026 alle 21:00 all’Amex Stadio, teatro in ... news-sports.it MVP Chelsea-Brighton: Luigi Ceglie - facebook.com facebook Il Manchester United batte il Chelsea e blinda il ritorno in Champions League. Psicodramma Tottenham: il gol di Rutter al 95' regala il 2-2 al Brighton e lascia gli Spurs in piena zona retrocessione e con una gara in più rispetto a West Ham e Nottingham Forest x.com