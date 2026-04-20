Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,84%

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Borsa di Tokyo ha aperto questa settimana con un aumento dello 0,84%. Nonostante le recenti oscillazioni di mercato, le quotazioni si sono mantenute in terreno positivo all'inizio delle contrattazioni. L’indice principale ha mostrato un lieve rialzo, sostenuto da alcuni dati economici e da un clima di cautela generale tra gli investitori. La seduta si svolge con movimenti moderati, senza variazioni significative rispetto alla chiusura precedente.

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo il sequestro di una nave cargo iraniana che stava tentando di forzare il blocco da parte degli Stati Uniti; una dinamica che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio Brent di quasi il 7%, superando i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,84%, a quota 58.969.40, con un guadagno di 361 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 159,10, e sull'euro poco sopra a un livello di 187....🔗 Leggi su Lanazione.it

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