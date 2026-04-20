Borsa | Tokyo apertura in rialzo +0,84%

La Borsa di Tokyo ha aperto questa settimana con un aumento dello 0,84%. Nonostante le recenti oscillazioni di mercato, le quotazioni si sono mantenute in terreno positivo all'inizio delle contrattazioni. L’indice principale ha mostrato un lieve rialzo, sostenuto da alcuni dati economici e da un clima di cautela generale tra gli investitori. La seduta si svolge con movimenti moderati, senza variazioni significative rispetto alla chiusura precedente.

La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo il sequestro di una nave cargo iraniana che stava tentando di forzare il blocco da parte degli Stati Uniti; una dinamica che ha fatto schizzare il prezzo del petrolio Brent di quasi il 7%, superando i 95 dollari al barile. In apertura il Nikkei segna un rialzo dello 0,84%, a quota 58.969.40, con un guadagno di 361 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 159,10, e sull'euro poco sopra a un livello di 187....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,84%) Notizie correlate Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,64%)TOKYO, 15 APR - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni delle ultime sedute, quando prevale ottimismo per una soluzione del conflitto in Medio Oriente... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%); Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,49%; Borsa di Tokyo, apertura in ribasso (-1%); Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,64%). Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,84%)La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, nonostante il recente esacerbarsi delle tensioni tra Tehran e Washington sul transito delle navi nello Stretto di Hormuz, dopo i ... ansa.it Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,41%)- TOKYO, 17 APR - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in ribasso, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo che il Nikkei si è assestato sui massimi di sempr ... msn.com Dal debutto in borsa dello scorso luglio il titolo del gruppo romano che gestisce cabine per fototessere si è apprezzato del 43% Dismettendo attività a bassa marginalità e ottimizzando le risorse facebook Turiste aggredite e abusate per riavere borsa e telefono rapinati. Sono in corso le ricerche del presunto violentatore, individuato e identificato. #ANSA x.com