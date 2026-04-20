Bluetti EP600 + 3x B500 | Guida al kit trifase da 14.8kWh

Un nuovo sistema di accumulo energetico è stato presentato, composto da un'unità principale da 14,8 kWh e tre moduli B500, progettato per l'installazione trifase. Questa configurazione permette di gestire in modo più efficiente l'energia prodotta da impianti fotovoltaici, offrendo una soluzione compatibile con le esigenze di maggiore capacità e flessibilità. La notizia include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che possono generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli utenti.

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