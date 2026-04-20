Un produttore ha annunciato il lancio di un nuovo modello di batteria portatile con una capacità di 5 kWh, progettato specificamente per il campeggio in condizioni estreme. La batteria è stata presentata come una soluzione per alimentare apparecchiature durante le attività all'aperto prolungate. La comunicazione include anche una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. 5.100Wh di autonomia: quanto dura davvero in tenda?. Quando si parla di un’unità con una capacità nominale di 5.100Wh, il passaggio fondamentale per un utente outdoor è la traduzione di questo dato numerico in ore di servizio reale. Per chi pratica campeggio o vive in un van, la gestione dell’energia non riguarda solo la potenza massima erogabile, che in questo modello raggiunge i 3.000W, ma la capacità di sostenere carichi costanti durante l’intera durata del soggiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bluetti EP500Pro: 5kWh per il campeggio estremo

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