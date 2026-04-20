Un nuovo caricatore chiamato Bluetti Charger 2 è stato messo in vendita con una potenza di 1200 watt in corrente continua, pensato per auto e pannelli solari. Il prezzo di listino è di 2599 euro. Nel testo si segnala la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione in caso di acquisto senza costi aggiuntivi per il cliente.

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© Ameve.eu - Bluetti Charger 2: 1200W DC per auto e solare, vale 2599€?

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