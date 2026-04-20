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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dai 600W al frigo portatile: cosa può alimentare davvero il Bluetti AC60P?. Capire la gestione della potenza è fondamentale per non trovarsi con un dispositivo spento proprio quando serve. La Bluetti AC60P offre una potenza nominale di 600W, un dato che definisce il limite operativo dei dispositivi collegati alle sue prese di uscita AC, USB o DC. Quando si pianifica l’uso in campeggio o durante viaggi senza rete elettrica, bisogna distinguere tra la capacità energetica totale (504 Wh) e la potenza istantanea erogabile (600 W).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bluetti Ac60p Power Station Portatile |: Ne vale la pena?

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