Benessere e inclusione al via la 25ma edizione di Banca Generali - Un campione per amico

Trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione, mettendo al centro ragazzi e ragazze che avranno l’opportunità di vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e corretti stili di vita. Questo l’obiettivo di “Banca Generali – Un campione per amico”, giunto alla 25ma edizione. Il progetto, in collaborazione con Sport e Salute Spa, si pone come terapia d’urto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva, in piena sintonia con quanto sancito dall’articolo 33 della Costituzione italiana. Ambasciatori di questo importante messaggio saranno cinque grandi campioni dello sport azzurro: Adriano Panatta, ideatore del progetto, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Leandro Castrogiovanni e Maurizia Cacciatori.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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