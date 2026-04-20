Beautiful streaming replica puntata 20 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, trasmessa lunedì 20 aprile 2026. La puntata si è aperta con la notizia improvvisa della morte di un personaggio, che ha lasciato tutti senza parole. La notizia ha avuto un forte impatto sui personaggi principali, influenzando le dinamiche tra loro e creando tensioni all’interno della soap. La puntata è disponibile in replica sui canali streaming di Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno. Hollis era benvoluto da tutti, persino da Steffy. Li supervisiona l’autopsia. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 20 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 20 febbraio 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 20 marzo 2026 | Video Mediaset Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Beautiful streaming, replica puntata 12 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 11 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming replica puntata 10 aprile 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 18 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 13 aprile 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 13 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Vogliamo ringraziare Mediaset Infinity e in particolare il Tgcom24 per aver pubblicato l'anteprima del video di "Appesi a un filo" Regia e riprese di Simon Barletti. Promozione di Giovanni Germanelli, Etichetta AM Productions, Bologna #TGCOM24 #me - facebook.com facebook