Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi desidera rivedere l’episodio può farlo in streaming, consultando le piattaforme dedicate o i servizi di replay disponibili online. La serie, in onda da più di 25 anni, continua a mantenere un pubblico fedele di appassionati che seguono le vicende dei personaggi.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 20 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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