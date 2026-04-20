Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Questa settimana, le forze dell'ordine della Lombardia effettueranno numerosi controlli con autovelox mobili lungo le principali vie della regione. Le operazioni sono programmate in diverse zone, con l’obiettivo di verificare la velocità dei veicoli in transito. Le autorità hanno comunicato che i controlli si svolgeranno in diversi orari e località, garantendo la presenza di dispositivi mobili per tutta la settimana.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti di polizia lungo le principali strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo di questi pattugliamenti: da un lato, quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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