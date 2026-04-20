Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, sono previste attività e visite didattiche rivolte a bambini e famiglie a Roma. Le iniziative includono percorsi tra arte, storia e archeologia, suddivisi in due gruppi di età: 2-5 anni e 5-11 anni. Oltre agli incontri educativi, sono programmati anche visite al Colosseo e alla mostra dedicata all’Impressionismo. Per maggiori dettagli e prenotazioni, si può consultare il sito ufficiale.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 25 e Domenica 26 Aprile 2026 + Colosseo e Mostra Impressionismo, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.🔗 Leggi su Romatoday.it

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