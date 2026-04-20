Atalanta ciao Champions | ora dista 9 punti Obiettivo Coppa Italia con la carica dei tifosi
Nella giornata di domenica, una grande folla si è riunita allo stadio per sostenere la squadra, con una curva aperta e migliaia di tifosi presenti sotto il sole. La partecipazione ha mostrato la forte volontà di conquistare la Coppa Italia, mentre in campionato la distanza dalla zona Champions League è ora di nove punti. La tifoseria si è fatta sentire con un messaggio diretto e deciso.
Bergamo. Una curva aperta sotto il sole della domenica, con una risposta di migliaia di persone e un messaggio chiaro: “Noi vogliamo la Coppa Italia”. Al ritorno da Roma con l’1-1 in tasca, l’Atalanta ha ricevuto l’abbraccio del suo tifo, in casa propria, alla New Balance Arena. A tre giorni dalla sfida con l’altra romana, da disputare proprio sul prato di casa, ripartendo dal 2-2 dell’andata per puntare a tornare in finale per la quarta volta dal 2019 ad oggi. Con la speranza di invertire il trend delle finali. Una giornata di festa, come raramente se ne vedono: gli allenamenti aperti sono stati pochi, pochissimi negli ultimi anni, figurarsi allo stadio.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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