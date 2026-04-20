Atalanta ciao Champions | ora dista 9 punti Obiettivo Coppa Italia con la carica dei tifosi

Nella giornata di domenica, una grande folla si è riunita allo stadio per sostenere la squadra, con una curva aperta e migliaia di tifosi presenti sotto il sole. La partecipazione ha mostrato la forte volontà di conquistare la Coppa Italia, mentre in campionato la distanza dalla zona Champions League è ora di nove punti. La tifoseria si è fatta sentire con un messaggio diretto e deciso.