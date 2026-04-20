Anticipazioni Un Posto al Sole 20-24 aprile | Maurizio rompe il silenzio dopo anni tensione tra Ferri e Mori Serena si sveglia terrorizzata
Nella settimana dal 20 al 24 aprile 2026, “Un posto al Sole“ va in onda con episodi che vedono Maurizio rompere il silenzio dopo diversi anni, mentre si registra una crescente tensione tra Ferri e Mori. Nel frattempo, Serena si sveglia in uno stato di forte paura. La trama si sviluppa attraverso queste vicende, coinvolgendo i personaggi principali in situazioni di forte impatto emotivo.
Nella settimana dal 20 al 24 aprile 2026, “Un posto al Sole“ propone episodi ad alta intensità emotiva, con sviluppi significativi su più fronti narrativi. Al centro della scena si colloca la vicenda familiare delle gemelle: Micaela reagisce in modo netto e difensivo al ritorno del padre, mentre Manuela, ancora segnata da una ferita mai rimarginata,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 7 all’11 febbraio: brutta notizia per Franco.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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