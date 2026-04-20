Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile | Matteo torna libero Delia e Botteri rinviano l’annuncio La rivelazione di Umberto…

Nelle puntate di questa settimana de Il Paradiso delle Signore, in programma dal 20 al 24 aprile, si verificano diverse novità. Matteo torna libero e si riunisce con la famiglia, mentre Delia e Botteri decidono di rimandare l’annuncio importante. Inoltre, ci sono nuove rivelazioni da parte di un personaggio di nome Umberto, che influenzeranno i rapporti tra i protagonisti. La trama si arricchisce di colpi di scena e cambiamenti imprevisti.

Le nuove puntate di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 20 al 24 aprile, si annunciano ricche di svolte inaspettate e sviluppi destinati a modificare profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della trama si conferma Umberto, protagonista di una rivelazione destinata a lasciare il segno. Dopo aver fatto luce sulla vicenda dei. L'articolo Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile: Matteo torna libero, Delia e Botteri rinviano l’annuncio. La rivelazione di Umberto.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 28 marzo al 1° aprile: Salvo e Ludovica deludono Marcello....🔗 Leggi su Webmagazine24.it Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Matteo scopre la vera identità dei Marchesi Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 aprile 2026: Agata confessa tutto, Matteo sconvolge i Guarnieri; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 10 aprile 2026: Adelaide inchioda i Marchesi; Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13-17 aprile 2026: Adelaide indaga sui Marchesi, Johnny soffre per Irene. Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprileLe anticipazioni delle puntate della settimana de Il Paradiso delle Signore, la trama dal 20 al 24 aprile 2026. gazzetta.it Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 aprile 2026| Johnny turba Irene, Marcello fa una scoperta shockLe anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà martedì 21 aprile 2026, Matteo chiede a Marcello di parlare con Adelaide. ilsussidiario.net TELE ONE. . Le anticipazioni del TG di Tele One del 20 Aprile 2026 - facebook.com facebook