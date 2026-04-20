Almanacco | Lunedì 20 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 20 aprile è il 110º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 111º negli anni bisestili, con 255 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data vengono ricordati eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e ricorrenze religiose. Viene anche condiviso un proverbio del giorno, offrendo uno spunto di riflessione per chi segue l'almanacco quotidiano.

Il 20 aprile è il 110º giorno del calendario gregoriano (il 111º negli anni bisestili). Mancano 255 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa Sara di Antiochia, martire.Proverbio di AprileD'aprile non ti scoprire.Accadde oggi1303 - Con la bolla papale In Suprema praeminentia Dignitatis.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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