Allegri | Io ct della Nazionale? Nessuna chiamata resto al Milan

L'allenatore ha dichiarato di non aver ricevuto chiamate dalla Federazione per diventare commissario tecnico della Nazionale. Ha confermato di essere ancora impegnato con il club di appartenenza e di voler continuare il progetto in corso con il suo attuale team. La sua posizione resta ferma sulla permanenza nel ruolo attuale e sulla mancanza di contatti con la Federazione per un eventuale incarico.

(Adnkronos) – “Futuro? Non c’è stata nessuna chiamata della Nazionale, io e il Milan abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo”. Massimiliano Allegri risponde senza girarci intorno alle voci sul suo futuro, dopo la vittoria del Milan contro il Verona. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri hanno vinto in trasferta al Bentegodi (0-1), blindando di fatto un posto nella prossima Champions League. “La gara col Verona – prosegue – era complicata perché venivamo da due sconfitte, l’ultima in casa molto pesante Il tecnico del Milan aggiunge: “Quando arrivi a sei giornate dalla fine i punti sono importanti perché hai paura di non raggiungere l’obiettivo e c’è pressione.🔗 Leggi su Seriea24.it

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