Alla Dozza torna il caseificio | latte lavoro e seconde possibilità

Alla Casa circondariale Rocco D’Amato, nota come la Dozza, riprende l’attività del caseificio interno. La produzione di caciotte, affidata ai detenuti, riparte dopo una chiusura. Questa riapertura coinvolge anche il ritorno al lavoro per alcuni dei detenuti, offrendo loro una possibilità di reinserimento attraverso un’attività produttiva. La ripresa rappresenta un passo importante per la struttura, che torna a operare nel settore lattiero-caseario.

Non è solo una riapertura produttiva, ma un segnale concreto di cambiamento. Alla Casa circondariale Rocco D’Amato, conosciuta come la Dozza, riparte il caseificio interno e con esso la produzione di caciotte affidata ai detenuti. Un progetto che unisce formazione, lavoro e reinserimento.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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