Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 20 al 25 aprile 2026 | Video Mediaset

Nella puntata di oggi di Mattino 5, andata in onda lunedì 20 aprile 2026, Ada Alberti ha presentato le previsioni dell’oroscopo settimanale, coprendo il periodo dal 20 al 25 aprile. La giornalista ha illustrato le previsioni segno per segno, offrendo un aggiornamento sulle tendenze astrologiche della settimana. La sua presenza nel programma rappresenta una consuetudine del segmento dedicato alle previsioni, che si svolge ogni settimana.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 20 aprile 2026 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo della settimana. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 20 a venerdì 25 aprile 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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