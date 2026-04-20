Abbiamo testato Galaxus It Hp M479dw Color Laserjet

Abbiamo provato la stampante laser a colori HP M479dw, disponibile sul sito di vendita online Galaxus. Il test ha incluso diverse funzioni di stampa, scansione e copia, valutando le prestazioni e la qualità delle stampe. Nel testo si menzionano anche i link di affiliazione, con l’indicazione che eventuali acquisti attraverso di essi potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

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