abbiamo testato escarpeit custodie per carte di credito

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Texture geometrica e logo BOSS: l’impatto visivo della custodia. L’analisi estetica della custodia per carte di credito BOSS 50548817 rivela una ricerca stilistica orientata alla sobrietà e al dettaglio materico. La superficie presenta una texture geometrica stampata che interrompe la monotonia del nero, conferendo all’accessorio un aspetto strutturato e dinamico sotto la luce. Questa finitura opaca non è solo un elemento decorativo, ma contribuisce a definire il carattere visivo del prodotto, evitando l’effetto piatto tipico di molti accessori minimalisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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