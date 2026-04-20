abbiamo testato continental wintercontact ts 860 s ssr

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tecnologia SSR: sicurezza attiva su strada ghiacciata. L’integrazione della tecnologia SSR (Self Supporting Runflat) in un pneumatico con queste specifiche dimensionali, ovvero un 27540 R20, rappresenta un elemento cruciale per la gestione della sicurezza nei veicoli di fascia alta. La caratteristica principale del sistema SSR è la capacità di mantenere l’integrità strutturale e la stabilità direzionale anche in caso di perdita improvvisa di pressione d’aria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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