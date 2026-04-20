22 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 22 aprile è il 112º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come sensibile e responsabile, con una particolare attenzione verso l’ambiente e il mondo circostante. Oggi si parla anche di oroscopo e almanacco, che forniscono previsioni e informazioni per chi desidera conoscere le caratteristiche legate a questa giornata.

Il 22 aprile è il 112º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e responsabile, con una forte attenzione verso l’ambiente e il mondo che lo circonda.Santo del giorno: San Leonida, martire.Proverbio del giorno: Aprile, dolce dormire.Fatti salienti: Il 22 aprile si celebra la.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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