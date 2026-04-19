Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha segnalato numerosi disagi legati ai prelievi a Lucca, riferendo di problemi riscontrati dai cittadini. La questione è stata portata all’attenzione durante un’interrogazione in Regione, con particolare attenzione alle difficoltà causate dal sistema ZeroCode. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli specifici dei disagi o sulle eventuali misure adottate.

Notevoli disagi per i prelievi a Lucca. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi. "L’introduzione di un nuovo sistema di prenotazioni per i prelievi nella Piana di Lucca è stato un fallimento totale – scrive in una nota l’esponente della minoranza in Regione, – con gravi disservizi che si susseguono a partire dal primo aprile. " ZeroCode " doveva portare benefici nella organizzazione dei prelievi e invece ha determinato grandi disagi, con il dimezzamento delle prestazioni quando è andata bene, con la necessità di ripetere gli esami stessi nei casi più gravi. Ci sono poche attenuanti per il servizio di prenotazione e accettazione prelievi dei presidi sanitari della Piana di Lucca – aggiunge Fantozzi, – dopo l’entrata in funzione di un nuovo servizio informatico".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "ZeroCode? Solo tantissimi disagi". Interrogazione di Fantozzi in Regione

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