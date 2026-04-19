Se stai cercando pneumatici adatti a berline e SUV, la gamma Yokohama Advan Sport V107 offre diverse opzioni. Questo articolo fornisce una guida all'acquisto, includendo dettagli sui modelli disponibili e caratteristiche tecniche. Si specifica che nel testo sono presenti link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite di essi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La mescola Ultra Micro Silica: aderenza su bagnato e asciutto. L’analisi tecnica del Yokohama Advan Sport V107 rivela un approccio strutturale orientato alla gestione della dinamica di guida attraverso l’impiego di materiali avanzati. Il cuore tecnologico del pneumatico risiede nella nuova mescola speciale, che integra la tecnologia Ultra Micro Silica con materiale disperso di silice. Questa combinazione chimica è progettata per ottimizzare il contatto tra la gomma e il manto stradale, mirando a fornire prestazioni di frenata specifiche sul bagnato e un’aderenza costante anche sulle superfici asciutte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yokohama Advan Sport V107: Guida acquisto per berline e SUV

Yokohama Advan SPORT V107 vs Goodyear UltraGrip Performance 3

Notizie correlate

Leggi anche: Yokohama Advan Winter V907 ( 255/40: Guida completa

Leggi anche: Yokohama BluEarth-ES: guida acquisto e test su strada

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Tutto su Goodyear Ultragrip Performance + 255 35.

Primi equipaggiamenti: Yokohama Advan Sport V107 sulle nuove BMW M3 e M4Yokohama Rubber ha annunciato che fornirà i suoi pneumatici Advan Sport V107 a BMW M GmbH come equipaggiamento originale delle BMW M3 berlina e BMW M4 Coupé, due nuovi modelli sportivi ad alte ... pneusnews.it

Yokohama Advan Sport V107 in OE sulle Brabus 700, 800 e 900Yokohama ha annunciato che il pneumatico Advan Sport V107 è stato approvato dalla tedesca Brabus GmbH per il suo fuoristrada Brabus serie 700/800/900 basato sul Mercedes-AMG G 63. Verranno forniti gli ... pneusnews.it