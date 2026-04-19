Durante la prima notte di WrestleMania 42, Gunther ha affrontato Seth Rollins in un incontro deciso dal giudice, con vittoria per decisione arbitrale del Ring General. Nel corso della serata, un altro momento ha attirato l’attenzione: il ritorno di Bron Breakker, che è entrato nel ring e ha colpito Rollins con una spear prima di essere fermato dal conteggio finale.

Il match tra Seth Rollins e Gunther alla Notte 1 di WrestleMania 42 si è chiuso con la vittoria per decisione arbitrale del Ring General, ma a rubare la scena è stato il ritorno di Bron Breakker, che è piombato a bordo ring per stendere il Visionary con una spear prima del KO. A segmento concluso, Paul Heyman ha riaccolto Bron Breakker in cima alla rampa alzandogli il braccio in segno di vittoria. Prima ancora del suono della campana, Gunther ha sorpreso Seth Rollins con una dropkick in corsa, uno swinging back suplex e una powerbomb che ha costretto il rivale a rifugiarsi all’esterno del ring. Non appena il Career Killer si è avvicinato per riprenderlo, il Visionary gli ha infilato le dita negli occhi e lo ha scaraventato oltre il tavolo del commento, tempestandolo di sedie prima di mandargli un doppio dito medio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Gunther piega Seth Rollins grazie al ritorno di Bron Breakker

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