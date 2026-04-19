Wawrinka sfrutta le assenze di Djokovic e Alcaraz per brillare nel torneo

Nel torneo di Madrid, Wawrinka ha approfittato delle assenze di Djokovic e Alcaraz, approdando alle fasi finali. La sua presenza si è distinta in un contesto in cui molti favoriti non erano in gara. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, offrendo un’opportunità di confronto con altri giocatori di rilievo. La sua performance ha evidenziato come le assenze possano influenzare gli sviluppi del torneo.

"> Wawrinka al Madrid Open: Una Chance Imperdibile. Il tennis internazionale ha subito un colpo significativo con le recenti defezioni di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, due dei nomi di spicco che non parteciperanno al Madrid Open. Questo lascia ampie possibilità per altri giocatori di inserirsi nel main draw, e tra di essi c’è Stan Wawrinka, il tre volte campione di Grand Slam. Jannik Sinner deve ancora confermare la sua partecipazione, mentre Taylor Fritz ha scelto di prolungare la sua pausa durante la stagione sulla terra battuta. Queste assenze potrebbero significare che anche altri top ten non saranno presenti, creando un significativo vuoto nel prestigioso torneo spagnolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Wawrinka sfrutta le assenze di Djokovic e Alcaraz per brillare nel torneo. Las bonitas palabras de Djokovic a Nadal tras la final del #AusOpen Notizie correlate “Alcaraz, solo applausi”, ma “il vincitore morale” è…: le reazioni social di Alcaraz-DjokovicDopo una battaglia da centurione, Novak Djokovic si inchina a Carlos Alcaraz nella finale dell’Australian Open: lo spagnolo vince così il suo primo... Rotterdam: De Minaur favorito, Wawrinka riparte con una wild card. Assenze importanti ridisegnano il tabellone ATP 500.Rotterdam: Tabellone Ridisegnato, De Minaur al Comando e Wawrinka Rientra con una Wild Card Il torneo ATP 500 di Rotterdam, in Olanda, si presenta...