Un incidente tra moto e auto si è verificato intorno a mezzogiorno in via Nizza a Savona, coinvolgendo un motociclista e un automobilista che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la situazione. Al momento, non ci sono dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Un motociclista e un automobilista sono finiti in ospedale nella tarda mattinata di oggi a Savona, dopo un violento impatto avvenuto intorno alle ore 12.00 lungo via Nizza. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e un mezzo a due ruote, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e dei volontari della Croce Oro di Albissola. Il conducente della moto ha subito la forza dell’urto, finendo sull’asfalto dopo il contatto con il veicolo leggero. I sanitari dell’automedica del 118 sono intervenuti sul luogo del sinistro per stabilizzare il ferito prima di trasferirlo presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, le prime valutazioni cliniche indicano che il motociclista non presenta lesioni o traumi di rilievo, con una prognosi che non appare grave.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violento impatto a Savona: moto e auto si scontrano in via Nizza

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