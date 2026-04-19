Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 10 | 25

Alle ore 10:25 del 19 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha fornito le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade della zona, senza ulteriori dettagli sulla situazione attuale o sulle cause. L'aggiornamento rappresenta un punto di riferimento per chi si sposta nella regione in questa fascia oraria.

Astral infomobilità un saluto del Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sulle principali strade autostrade della nostra regione fare attenzione sulla A1 Firenze Roma per olio su strada tra Ponzano Romano e bivio diramazione Roma Nord in direzione Roma e nella stessa direzione e sulla A12 Roma Tarquinia si rallenta per un veicolo fermo tra Cerveteri e Torrimpietra ricordiamo che oggi sulle autostrade per agevolare gli spostamenti dalle ore 9 alle ore 22 è in vigore lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo partiamo gli eventi nella...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 10:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook