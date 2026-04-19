Verona-Milan dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi alle ore 20.45 si gioca Verona-Milan, partita valida per il campionato di Serie A. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, sia su TV che in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate da Sammarco per il Verona e Allegri per il Milan, che si affrontano al Bentegodi in una partita che attirerà l’attenzione dei tifosi.

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