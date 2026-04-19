Un momento lento nel nuovo singolo del cantautore Nikki Costa

Il cantautore fivizzanese Nikki Costa ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Un momento lento”, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 6 marzo. Il brano è stato distribuito dall’etichetta Musicamia e rappresenta l’ultima uscita nella sua produzione musicale. La canzone segue un periodo di lavoro in studio e si inserisce nel percorso artistico dell’artista, già noto nel panorama musicale locale.

Il cantautore fivizzanese Nikki Costa presenta il suo ultimo lavoro “ Un momento lento “, il nuovo singolo dal 6 marzo su tutte le piattaforme digitali, pubblicato dall’etichetta Musicamia. Scritto da Nikki Costa (nella foto), il cantautore che vive nel borgo di Gragnola, con Vincent Masini. Il singolo, fonde una scrittura diretta e contemporanea con una forte sensibilità melodica. Nikki Costa, ha il merito di aver trasformato la musica in un linguaggio di forza e vicinanza; canta con profondità, unendo l’autenticità pop ad una gentile energia. Il suo percorso discografico, è caratterizzato da diversi singoli, tra cui "Ninna Nanna" (2021). "Come Supereroi" (2022), ancora con "Smog" nel 2023, "Tutto Passa" (2024) e "Quanto eri Bella" lo scorso anno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Un momento lento“ nel nuovo singolo del cantautore Nikki Costa Notizie correlate Leggi anche: "Sinonimi e contrari", il nuovo singolo del cantautore novarese Colleoni Leggi anche: Esce “GABA”: nuovo singolo del cantautore fiorentino Sirio Martelli