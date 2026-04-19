Tre giudici per un arresto il monito di Maritati | Garanzie giuste ma la coperta è corta e i tempi si allungheranno

Tre giudici sono stati coinvolti in un procedimento di arresto, con un avvocato che ha sottolineato come le garanzie siano importanti, anche se la scarsità di risorse potrebbe allungare i tempi dei processi. La riforma in discussione si presenta con l’intento di tutelare i diritti, ma si scontra con la situazione attuale di uffici giudiziari che si trovano a dover gestire un carico di lavoro crescente.

LECCE – Una riforma che nasce sotto il segno delle garanzie, ma che rischia di scontrarsi con la dura realtà di uffici giudiziari, già in affanno e che operano in tempi sempre più dilatati.Dal 25 agosto 2026, l’applicazione della custodia cautelare in carcere non sarà più affare di un solo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Parco Cartella, Comune disponibile al cantiere a lotti ma i tempi si allungherannoNella conferenza stampa indetta dal centro sociale, Burrone e Richichi hanno riaperto l'interlocuzione sulla richiesta accolta nel progetto... Il tecnico: "Sono preoccupato per l’infortunio di Dioli». Sacco: "Coperta corta con tre gare in sette giorni. Il mercato? Lo seguiamo»È un coach Sacco rammaricato per la sconfitta della sua Adamant al Pala Ruggi, quello che si presenta in sala stampa nel post gara. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tre giudici per un arresto, il monito di Maritati: Garanzie giuste, ma la coperta è corta e i tempi si allungheranno; Csm, arriva la conferma del plenum: nuovi incarichi per tre giudici palermitani; Gip collegiale, il nodo della custodia cautelare dopo il referendum; Rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza, il rifiuto va motivato. Tre giudici per un arresto, il monito di Maritati: Garanzie giuste, ma la coperta è corta e i tempi si allungherannoDall’estate 2026 cambia il volto delle misure cautelari con l’introduzione del collegio per il carcere cautelare. Il presidente della sezione gip/gup del Tribunale di Lecce analizza i rischi di un uti ... lecceprima.it Padova Tre, condanne confermate per i due ex amministratori accusati di peculatoPADOVA - Nessuna prescrizione, come aveva chiesto la stessa procura generale di Venezia, ma un colpo di teatro in piena regola quello andato in scena ieri pomeriggio a Palazzo Grimani, sede ... ilgazzettino.it Questo weekend si è svolto il corso giudici dedicato al cavallo Mérens Tre giornate intense, ricche di confronto tra giudici italiani e francesi, all’insegna della condivisione di esperienze, nuove nozioni e approfondimenti su questa splendida razza. Momenti p facebook