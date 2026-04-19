Tom Ford Santal Blush Eau De Parfum Unisex – 50 Ml | Carat…

Un nuovo profumo unisex, Tom Ford Santal Blush Eau De Parfum nella confezione da 50 ml, è ora disponibile sul mercato. Nell’annuncio si specifica che l’articolo include link di affiliazione e che potrebbe generare una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per i clienti. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla descrizione del prodotto e sulle modalità di affiliazione senza ulteriori dettagli.

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