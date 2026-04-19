Sardegna il destino di Manu | tra tradizioni e l’ombra del fascismo

A Lollove, un piccolo paese della Sardegna, si svolge la vicenda di Manu, un adolescente che nel corso degli anni Venti si confronta con le tradizioni locali e le influenze politiche del periodo. La sua storia si intreccia con il contesto storico dell’epoca, segnato dall’ascesa del fascismo, influenzando le scelte e l’evoluzione personale del giovane. La narrazione si concentra sugli eventi e le circostanze che coinvolgono Manu in questo momento storico.

La storia di Manu, un adolescente cresciuto a Lollove, si intreccia con l’ascesa del fascismo nella Sardegna degli anni ’20, trasformando un percorso di formazione in una lotta per la propria identità. Attraverso il romanzo di Davide Piras, emerge il destino di un giovane costretto a confrontarsi con la violenza di un regime che non ammetteva deviazioni dalla norma sociale e demografica. Nel 1919, due anni prima che il movimento fascista iniziasse a consolidarsi in Sardegna attraverso l’assorbimento degli esponenti locali da parte delle autorità prefettizie, la vita di Manu Minnai prendeva forma tra le montagne di Nuoro. Il ragazzo, figlio di un falegname taciturno chiamato Modesto Emanuele Minnai, viveva una realtà segnata dai nomi ereditati per preservare la stirpe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, il destino di Manu: tra tradizioni e l’ombra del fascismo Notizie correlate Leggi anche: Inter-Manu Koné. Il futuro del francese tra Mondiale e paletti UEFA Nozze di cotone: il segreto del 2° anno tra simboli e tradizioniLe coppie che raggiungono il secondo anno di matrimonio celebrano le nozze di cotone, un traguardo caratterizzato da simboli di flessibilità e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Extra alberghiero, presenze record in Sardegna: oltre 11 milioni fra B&b e case vacanza – Ecco chi sceglie l’isola e tutti i numeri; Renato Soru, si ritira dalla politica il visionario che ha digitalizzato la Sardegna; Michele Spanu ci racconta il suo lavoro editoriale ambientato in Sardegna - Napoli Village - Quotidiano di; Le pietre che scivolano verso il mare: il silenzio di Gairo Vecchio, borgo fantasma della Sardegna. Sardegna. Sanità territoriale, mobilità extra regionale per 66 infermieriARES Sardegna ha avviato la procedura di mobilità extra-regionale per il reclutamento di infermieri da destinare alle Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità. quotidianosanita.it Sardegna, 15 borghi da rilanciare con un piano da 38 milioni per turismo e spopolamentoIl progetto punta a valorizzare il turismo rurale unico dell’isola e a creare nuove opportunità di lavoro per la popolazione locale. View on euronews ... msn.com Case, hotel, servizi: prende vita il maxi progetto Jana di Giorgio Mazzella – I numeri e l’investimento previsto La posa della prima pietra ad Arbatax. L’imprenditore turistico: «Recupero della tradizione e qualità. Vogliamo che la Sardegna venga scelta tutto l’an facebook Zeddiani, la storia della Sardegna raccontata ai più piccoli x.com