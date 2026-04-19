Sabrina Salerno è cresciuta senza la presenza del padre, affidata principalmente alla cura dei nonni. La sua infanzia è stata segnata dalla mancanza di un genitore, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni televisive. Recentemente, è emerso che il padre ha cercato di riconoscerla solo dopo aver effettuato un test del DNA. La vicenda ha suscitato attenzione e commenti sui rapporti familiari e le vicende di riconoscimento.

Sabrina Salerno è cresciuta senza padre, affidata soprattutto alla cura dei nonni, come ha più volte ricordato in diverse interviste televisive. L’uomo aveva lasciato la madre subito dopo la gravidanza e per dodici anni è rimasto solo un nome, senza un volto. L’incontro con Sabrina è arrivato quando lei era già un’adolescente. “Più che abbandonata, mi aveva ignorata”, ha raccontato la showgirl a Storie Italiane, “ma un bel giorno l’ho chiamato, poi ci siamo incontrati per qualche mese”. Quello che poteva essere l’inizio di un rapporto vero, però, si è infranto contro un nuovo rifiuto. In diverse occasioni, Sabrina Salerno ha spiegato che il padre non voleva riconoscerla legalmente, arrivando persino a mettere in dubbio la paternità anche con la figlia avuta da un’altra relazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Salerno, chi è il padre che l’ha abbandonata (poi ritrovato): “Solo con il test del DNA si è sentito costretto a riconoscermi”

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