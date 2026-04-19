Nella prima giornata di Serie A 202526, la Juventus ha conquistato una vittoria contro il Bologna, mentre l’Inter di Cristian Chivu ha disputato la sua partita e i risultati sono aggiornati in tempo reale. Le partite si sono svolte nel rispetto del calendario ufficiale, offrendo agli appassionati italiani i primi spunti della nuova stagione. La giornata ha visto anche altri incontri, tutti con esiti che influenzeranno la classifica di avvio campionato.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince anche la Juventus col Bologna

Juventus STELLARE, Napoli KO: Juventus-Napoli 3-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Notizie correlate

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Milan 3-2, pareggia la Juventusdi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Juve pareggia in casa col Sassuolo, vince il Milandi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Guida completa alla Serie A 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori; Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming tv, notizie, news e aggiornamenti.

Serie A, risultati e classifica 32ª giornata 2025/26: tonfo Milan, Juve da Champions e l’Inter vede lo ScudettoROMA. Ieri si è concluso il programma della trentaduesima giornata di Serie A 2025/26, 26 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com

Serie A, il Milan crolla a San Siro contro l’Udinese. Vincono Juventus, Torino e CagliariLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Milan crolla a San Siro contro l’Udinese. Vincono Juventus, Torino e Cagliari ... tg24.sky.it

Serie D, risultati della 32ª giornata e classifica girone I Il Messina unica delle peloritane a portare punti in questa giornata, Milazzo sconfitta dal Sambiase, l'Igea cade in casa del Savoia... facebook

#Calcio, risultati Serie A, Juve quarta, oggi Napoli e Inter La massima serie dopo Atalanta-Juventus 0-1 x.com