Quote antepost vincente Premier League 2025-26

Le quote antepost per la vittoria della Premier League 2025-26 sono state pubblicate, con diversi team già considerati favoriti dai bookmaker. Dopo il successo del Liverpool nella stagione precedente, molte scommesse puntano su altri club che si sono rafforzati durante l'estate. Le quote si basano sulle performance recenti, sui trasferimenti e sulle aspettative per il prossimo campionato, ma non ci sono ancora pronostici definitivi.

Il Liverpool ha vinto l’edizione 2024-25 della massima serie inglese con largo margine e sopratutto con grande anticipo, ma la stagione che prenderà il via con la prima giornata intorno alla metà di agosto porrà ai Reds nuove sfide perché ci sono almeno due squadre, segnatamente Manchester City e Arsenal, almeno secondo i bookmaker, che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Quote antepost vincente Premier League 2025-26 Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Quote vincente Premier League 2026: le scommesse sui favoriti; Quote vincitore Premier League: Pronostici aggiornati al 15.04.26; Vincente Champions League: pronostici aggiornati al 17.04.26; Quote antepost vincente Premier League 2025-26. Quote vincente Premier League 2026: le scommesse sulle favoriteScopri le quote vincente Premier League 2026, insieme al mercato retrocessioni: analisi dei favoriti, possibili outsider e trend delle scommesse per puntare sul prossimo campione e sulle squadre a ris ... calciomercato.com Guardiola e il suo City si bevono l’Arsenal: ora ai Cityzens manca solo la vittoria nel recupero conto il Crystal Palace per prendersi la vetta della Premier League facebook È il primo giocatore di Premier League a riuscirci, considerando tutte le competizioni, in questa stagione Talento sconfinato x.com