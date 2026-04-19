Questo film italiano è tra i più visti al mondo | tutto quello che c' è da sapere

Un film italiano sta conquistando le classifiche di tutto il mondo e si trova tra i più visti su Netflix. La pellicola, diffusa anche in Italia, ha ottenuto un grande successo tra gli spettatori internazionali. La sua presenza nelle liste di popolarità è significativa e ne testimonia il forte riscontro di pubblico. L’interesse globale ha portato il film a essere uno dei più commentati sui social e a ricevere numerose recensioni positive.

C’è anche un film italiano tra i film disponibili su Netflix che stanno spopolando non solo nelle classifiche del Bel Paese, ma in quelle di tutto il mondo. Il film in questione è Non abbiam bisogno di parole, il film diretto da Luca Ribuoli e arrivato sulla nota piattaforma streaming lo scorso 3 aprile. Si tratta del remake italiano del film francese e campione d’incassi La famiglia Bélier, uscito nel 2014, e già al centro del remake americano CODA, che si è aggiudicato anche il Premio Oscar al miglior film. Se il film francese originale si basava sulla discografia del musicista Michel Sardou, quello italiano si basa sul brano di Ron del 1992, intitolato proprio Non abbiam bisogno di parole.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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