Domenica sera alle 23:30 si disputa la partita tra Bragantino e Remo, valida per la dodicesima giornata del campionato brasiliano. L'incontro si svolge in un orario serale e sarà trasmesso in televisione. Sono state anticipate le probabili formazioni delle due squadre, mentre il pronostico indica una possibile rivincita dopo 24 anni. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa fase del campionato.

Bragantino-Remo è una partita della dodicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. Sono solamente tre i precedenti nella storia tra queste due formazioni. E se il Bragantino ha vinto i primi due, nell’ultimo, datato 2002, il Remo ha vinto quattro a uno infliggendo, allora, una dura lezione a questa squadra. Nel frattempo sono successo un sacco di cose, e adesso il Bragantino ha tutte le occasioni per prendersi una rivincita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nonostante in mezzo alla settimana i padroni di casa abbiamo avuto una partita di Copa Sudamericana, quindi con diverse energie perse, non ci pare possano esserci dubbi su quale squadra sia davvero favorita in questo match.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bragantino-Remo: rivincita attesa 24 anni

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