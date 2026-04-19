Pronostici Juventus-Bologna | marcatore e tiratori a quota 19

Domani sera all’Allianz Stadium si sfidano Juventus e Bologna in una partita valida per il campionato. Le quote per i marcatori e i tiratori indicano una quota complessiva di 19. Le scommesse puntano su alcuni giocatori, e le quote sono state aggiornate in base alle ultime statistiche. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti.

Tutte le dritte sulla sfida in programma all’Allianz Stadium tra i bianconeri e i felsinei: la situazione Occasione irripetibile. Vincendo contro il Bologna, la Juventus avrebbe la grande occasione di portare a cinque i punti di distanza su Como e Roma, blindando il quarto posto e rosicchiando punti pesanti al Napoli. Tuttavia, i bianconeri hanno spesso steccato nei momenti topici della stagione: i margini di errore sono ormai finiti. Pronostici Juventus-Bologna: marcatore e tiratori a quota (Ansa Foto) – IlVeggente.it Del resto quella che si presenterà allo Stadium è una squadra che, nonostante la pesante eliminazione infertagli dall’ Aston Villa, ha dimostrato di aver assunto una dimensione moderna anche in chiave europea.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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