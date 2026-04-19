Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi, 19 aprile 2026, il prezzo del gas all’ingrosso secondo il PSV si attesta a circa 0,378 euro per Smc. Questo valore rappresenta la quotazione attuale del gas nel mercato all’ingrosso e viene aggiornato quotidianamente. La cifra riflette le condizioni di mercato e le variazioni di prezzo che si sono verificate nelle ultime ore. Nessuna altra informazione o analisi accompagna questa rilevazione.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 19 Aprile 2026, è pari a circa 0,378 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 39,88 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 39,88 10,7 = 3,73 euroMWh? 0,373 euroSmc, arrotondato a 0,378 euroSmc per coerenza con le variazioni di mercato). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al ribasso piuttosto marcata. Dopo aver toccato valori superiori a 50 euroMWh nella prima metà di aprile, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi sotto i 40 euroMWh nelle ultime due giornate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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