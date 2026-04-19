Potenza la Coppa Italia conquista le scuole del rione Lucania

Nel rione Lucania di Potenza, si è svolta una mattinata dedicata alla Coppa Italia, coinvolgendo gli studenti delle scuole della zona e il club di calcio locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani e rappresentanti del club, creando un momento di incontro tra sport e comunità. La celebrazione ha avuto come protagonisti la coppa e le persone che hanno preso parte alla manifestazione.

Il rione Lucania a Potenza ha vissuto una mattinata di celebrazione sportiva e sociale con l’incontro tra gli studenti delle scuole locali e il club rossoblù. La vittoria della Coppa Italia di Serie C è stata portata direttamente tra i giovani del quartiere, attraverso un programma che mira a connettere la squadra con il tessuto urbano e le sue nuove generazioni. Il legame tra il campo di Parco Tre Fontane e la scuola. L’appuntamento si è concentrato presso il campo di calcio di Parco Tre Fontane, luogo che rappresenta storicamente un punto di aggregazione per i tifosi del club. In questa cornice, gli alunni della scuola primaria Nicola Stigliani e della scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi hanno avuto modo di interagire con i protagonisti della conquista del trofeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, la Coppa Italia conquista le scuole del rione Lucania Notizie correlate La sconfitta più dolce: il Potenza perde a Latina ma conquista Coppa Italia di C e un posto ai playoffIl Potenza conquista la Coppa Italia di Serie C per la prima volta nella sua storia. Il Potenza conquista la Coppa Italia di Serie C. Rotice si complimenta con Beppe Di BariI miei più vivi complimenti all’amico fraterno Beppe Di Bari, Direttore Sportivo del Potenza Calcio, per la storica conquista della Coppa Italia di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C, il Potenza festeggia la vittoria in Coppa Italia; Potenza. Piazza rossoblù festeggia la storica Coppa Italia Serie C; POTENZA FESTEGGIA LA COPPA ITALIA; Potenza Calcio, la festa in piazza con la Coppa Italia. Coppa Italia Serie C, il Potenza scrive la storia a Latina: primo trionfo, come cambiano i playoff per la BIl Potenza perde al Francioni di Latina ma vince la Coppa Italia di Serie C in virtù del 3-1 dell'andata: festa per i lucani, ecco come cambiano i playoff. sport.virgilio.it Potenza. Piazza rossoblù festeggia la storica Coppa Italia Serie CCentro storico tinto di rossoblù per la festa dedicata alla prima storica Coppa Italia di Serie C del Potenza Calcio. Una serata di orgoglio cittadino che rilancia entusiasmo e sogni, con lo sguardo g ... trmtv.it #Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Con la Roma risultato giusto, contro la Lazio la partita dell'anno" x.com Palladino pensa già alla Coppa Italia: "Con la Roma risultato giusto, contro la Lazio la partita dell'anno" facebook