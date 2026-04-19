Polpa Di Frutta Pera Dell’emilia Romagna | La nostra opinione

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il Territorio che fa la Differenza: Perché la Pera dell’Emilia-Romagna?. Quando si parla di un prodotto che vanta la denominazione IGP (Indicazione Geografica Protetta), non si sta solo citando un marchio, ma un legame indissolubile tra un frutto e una specifica area geografica. La polpa di pera contenuta in questo pack da 18 pezzi trae origine esclusivamente da frutti coltivati in Emilia-Romagna, una regione dove le condizioni pedoclimatiche giocano un ruolo determinante nella caratterizzazione del sapore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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