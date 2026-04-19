Un articolo che tratta di un prodotto a base di polpa di frutta biologica, composto da due confezioni da 100 grammi ciascuna, contiene una nota di trasparenza relativa a link di affiliazione. La comunicazione informa che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti fatti tramite questi link, senza che ciò comporti costi aggiuntivi per chi acquista. La nota si presenta come parte di una pubblicazione dedicata al prodotto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Dalla terra alla vaschetta: la genuinità della polpa Frulla. Quando si analizza un prodotto destinato al consumo quotidiano, specialmente se rivolto a chi ha un’attenzione particolare per la salute, la trasparenza dell’etichetta è il primo parametro di valutazione. La polpa di frutta Mela Banana di Frulla si presenta con una composizione lineare e priva di artifici: la ricetta prevede esclusivamente l’utilizzo di frutta selezionata, con una ripartizione specifica che vede la mela costituire il 75% del contenuto e la banana il restante 25%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polpa Di Frutta Mela Banana Biologico – 2x100g: La verità

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